Rückenschmerzen im Homeoffice - das kann man tun

Seit Monaten arbeiten viele Menschen nun von zu Hause aus – oft improvisiert mit dem Laptop am Küchentisch. Falsche Körperhaltung und mangelnde Bewegung belasteten die Wirbelsäule, sagt Christian Thoms, Inhaber eines Kölner Rücken-Therapiezentrums. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gab denn auch jeder zehnte Befragte mit Rückenschmerzen an, die Beschwerden hätten in der Corona-Pandemie zugenommen. Dagegen kann man etwas tun.

Tipp 1: Die richtige Haltung – Arbeitsplatz und Sitzposition

Definitiv die falsche Haltung - und die Masken fehlen auch

Viele Menschen arbeiten auf harten Stühlen am Küchentisch – das ist nicht optimal. Noch anstrengender für den Rücken ist es aber, dauerhaft auf der Couch zu lümmeln mit dem Laptop oder Tablet im Schoß. Das sollte man unbedingt vermeiden. Am besten sitzt man aufrecht auf einem bequemen Stuhl mit Lehne, der sich in der Höhe verstellen lässt. Bestenfalls sind die Knie beim Sitzen ungefähr in einem rechten Winkel angewinkelt, und auch die Unterarme liegen ungefähr im 90-Grad-Winkel bequem auf der Tischoberfläche auf. Auch Krankenkassen geben Ratschläge dazu: