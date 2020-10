Feiertag: Niederländische Städte wollen keinen Besuch aus Deutschland

Die Städte haben bereits vor Tagen an die Deutschen appelliert, auf einen Besuch am Samstag zu verzichten. Sie fürchten Gedränge in ihren Innenstädten: Angesichts der angespannten Corona-Lage in den Niederlanden wollen sie das Risiko nicht eingehen. Wenn es zu voll wird, wollen sie notfalls ihre Einkaufsstraßen sperren.

Venlos OB: Kommt besser unter der Woche

Antoin Scholten