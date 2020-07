Mehr Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden: Was heißt das für den Urlaub?

Ein Wochenendtrip nach Amsterdam? Die Bürgermeisterin der Stadt sagt dazu "Asjeblieft, kom even niet", das heißt: "Kommen Sie bitte nicht". Sie fordert Touristinnen und Touristen auf, nur noch von Montag bis Donnerstag in die niederländische Hauptstadt zu reisen. Denn im Zentrum Amsterdams ist es insbesondere an den Wochenenden so voll, dass der Sicherheitsabstand nicht mehr eingehalten werden kann.

Die neuen Corona-Infektionen könnten auch für neue Maßnahmen in anderen niederländischen Regionen sorgen. Besonders betroffen von den neuen Fällen sind die bei den Deutschen beliebten Provinzen an der Küste - Nord-Holland, Süd-Holland und Zeeland.

Empfehlenswert, sich regelmäßig zu informieren

Aktuell sind Touristinnen und Touristen in all diesen Provinzen willkommen. Die jeweiligen Tourismusbüros verweisen aber darauf, dass sich die Regeln je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens schnell verändern können. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, sich regelmäßig über die genauen Regeln vor Ort zu informieren.