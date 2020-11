Herr Laschet, wie lange dauert der "Lockdown light"?

"Lockdown light" nennt sich der Zustand, in dem sich das Leben in Deutschland derzeit abspielt. "Light" suggeriert Leichtigkeit - aber die Maßnahmen, mit denen die Zahl der Covid-19-Infektionen drastisch gesenkt werden soll, treffen die Menschen schwer: keine Besuche in Restaurants, keine Feiern mit den Verwandten, Maskenpflicht im Schulunterricht. Und das den ganzen, grauen November lang.

Wenigstens scheint das Ende absehbar - wichtig nicht nur für Kulturschaffende und Gastronomen, die schon vom ersten "Lockdown" im Frühjahr massiv betroffen waren. Für Ministerpräsident Armin Laschet war die Sache offensichtlich klar: " Uns ist es leichtgefallen, hier mitzumachen, weil wir auch den Bürgerinnen und Bürgern versprechen können: Diese Maßnahmen sind befristet", sagte er vergangene Woche, nachdem sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin auf die Maßnahmen geeinigt hatten. " Sie gelten bis zum 30. November. Wir brauchen danach nicht zu diskutieren: was machen wir auf oder was schließen wir." Aber dann der Satz: "Es gilt das Ziel: Am 30. November sollen die Maßnahmen beendet werden." Uneingeschränkter Optimismus sieht anders aus.