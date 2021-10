Überlastung: Abteilungsleiter kündigt wegen Corona- und Fluthilfen

Ein Abteilungsleiter der Kölner Bezirksregierung hat in einem Brief an NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) um die Aufhebung seines Beschäftigungsverhältnisses gebeten und die Überlastung seines Teams durch die Folgen von Corona und der Flutkatastrophe angeführt. Über das Schreiben hatte zuerst der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete. Die SPD -Landtagsfraktion hat für die kommende Plenarwoche eine Aktuelle Stunde zu dem Vorgang beantragt.

Abteilungsleiter: " Unmöglich, Aufgaben zu bewältigen "