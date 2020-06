Präventivarbeit der Ämter wird befürwortet

Die Ämter, die in den vergangenen Wochen präventiv gearbeitet haben, sind anderen voraus. Der Deutsche Kinderschutzbund befürwortet die Präventivarbeit. Mit der richtigen Vorbereitung können Ferien problemlos sein, sagen Experten. Wichtig sei es, potentielle Gefahren bereits vorab zu thematisieren und nicht größer werden zu lassen.

Dazu setzen die Jugendämter etwa in Hattingen oder Leverkusen neben dem persönlichen Treffen auch auf aktive Kontaktaufnahme per Telefon, per E-Mail oder in Videokonferenzen.

Etwa gleiche Fallzahlen zur Ferienzeit

Für die Bergische Kinderschutzambulanz etwa sticht der Zeitraum um die Ferien herum nicht besonders hervor. Die Ambulanz kümmert sich um Kinder, die mit Gewalt oder Misshandlung in Berührung gekommen sind. Davon gebe es das ganze Jahr über etwa gleich viele Fälle, sagt die Leiterin Birgit Köppe-Gaisendrees. "So etwas wie ein Sommerloch gibt es hier nicht."

In diesem Jahr gibt es allerdings ein neues Problem für die Ämter: Während der Sommerferien hätte es vielerorts spezielle Ferienangebote gegeben, an denen vor allem auch Kinder aus Kontakt-Familien teilnehmen. Diese Angebote können wegen der Corona-Auflagen nun aber fast überall nur in geringerem Umfang stattfinden.