Messerangriff an Schule in Neukirchen-Vluyn

An einer Förderschule in Neukirchen-Vluyn wurde am Morgen ein 16-Jähriger von seinem Mitschüler mit einem Messer verletzt, so die Kreispolizei Wesel. Augenzeugen berichteten von einem Streit der Beteiligten, wonach der 17-jährige Täter mit einem Messer in den Brustkorb des Opfers stach. Der Täter ist nach der Attacke geflüchtet, konnte aber in der Innenstadt von der Polizei festgenommen werden.

Schulleitung: Gefahr für andere bestand zu keiner Zeit

Das 16-jährige Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Auch der Schulbetrieb laufe weiter, da zu keiner Zeit eine Gefahr für andere Schüler bestanden habe, so die Kreispolizei Wesel. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Unsere Quellen:

Kreispolizei Wesel

Nachrichtenagentur dpa