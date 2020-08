Feiern ohne Abstand - So war die heiße Nacht in NRW

Polizei mit Flaschen beworfen

Angespannter war die Situation in Düsseldorf. In der Altstadt drängten sich die Menschen. Gegen Mitternacht flogen Flaschen aus der Menge in Richtung Polizei. Die Beamten konnten die Situation aber unter Kontrolle bringen. Weitere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Eine Räumung der Altstadt war deswegen nach Einschätzung von Polizei und Ordnungsamt nicht nötig, obwohl Abstandsregeln sichtbar missachtet wurden.

Restaurantbetreiber Alexander Kampes beobachtet die Situation in der Düsseldorfer Altstadt schon länger. Er sagt, durch die Lockerungen der Corona-Auflagen habe sich die Lage dort verschärft. „Es ist schon extrem geworden, gerade am Burgplatz. Ich glaube es liegt auch daran, dass viele Clubs und Diskotheken noch zu sind. Die Leute betrinken sich ohne Ende, keiner regelt das mehr. Es interessiert die Leute nicht wo sie sind und wie sie sich benehmen.“

Zwei Personen in Gewahrsam

In Bonn hat die Polizei am Abend zwei Personen in Gewahrsam genommen. Sie waren stark alkoholisiert und haben gegen einen Platzverweis verstoßen. Außerdem haben die Beamten eine Geburtstagsfeier am Rheinufer aufgelöst. An der Feier hatten mehr als zehn Personen teilgenommen. Eine Strafe gab es dafür nicht. Bedingung war aber, dass die Feiernden am Rheinufer aufräumen und den angefallenen Müll mitnehmen.

Frank Piontek von der Polizei Bonn sagt: „Wir haben eine ganz klare Maxime und das heißt: ‚Frühzeitig und konsequent einschreiten.‘ Wir sind für die Menschen, die sich hier aufhalten, ansprechbar und wenn wir Verhalten feststellen, beispielsweise durch Alkoholgenuss, dass Menschen enthemmt sind, so sprechen wir frühzeitig Platzverweise aus.“

Voller Strand in Duisburg

Sehr viele Menschen hat es auch an den Masurensee in Duisburg gezogen. Grillen und Baden ist hier offiziell verboten, das hat aber keinen gestört. Vor allem zum Abend wurde es sehr voll. Über die Corona-Regeln wussten die meisten Beschied, daran gehalten haben sich aber auch hier die Wenigsten. Kontrollen gab es am Masurensee nicht.

Auch in Dortmund haben die heißen Temperaturen zu Partys im Freien eingeladen. Besonders beliebt: Das Kreuzviertel. Während es an der Möllerbrücke verhältnismäßig ruhig war, hat es viele Jugendliche und Studenten in den Westpark gezogen. Polizei und Ordnungsamt haben im Park nur sporadisch kontrolliert. Die Abstandsregeln wurden auch in Dortmund häufig nicht eingehalten.

Stand: 01.08.2020, 10:31