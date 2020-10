Mehr Infektionen, wenige Todesfälle - warum?

In NRW traf es zu Beginn der Pandemie vor allem Senioren- und Pflegeheime, in denen sich das Virus schnell ausbreiten konnte. 20 Bewohner starben in einem Kölner Seniorenheim, neun in Düren, in Wuppertal sogar 24. Das Gesundheitsministerium verhängte ein Besuchsverbot für Angehörige, das erst im Mai wieder aufgehoben wurde, und erließ strenge Vorschriften für den Umgang.

Weniger Corona-Fälle im Sommer - aber warum?

Danach sanken die Zahlen wieder bundesweit. Nicht, weil das Virus mutiert und damit schwächer geworden ist, wie italienische Ärzte vermutet haben. "Das kann man klar sagen: Das Virus is nicht schwächer geworden, das sehen wir in den europäischen Ländern" , sagt Jonathan Focke, Wissenschaftsredakteur im Quarks-Team.

Auch die wärmeren Temperaturen spielen wohl keine Rolle - in den USA ist die Pandemie erst im Sommer richtig ausgebrochen. Entscheidend für den Rückgang ist nach Ansicht von Experten wohl das Zusammenspiel von Kontaktbeschränkungen und AHA-Regeln - also Abstandhalten, Hygieneregel und Alltagsmaske. Die sorgen Studien zufolge dafür, dass die Zahl der Viren im Rachenraum niedrig gehalten wird - eine hohe Viruslast geht offensichtlich mit einem schweren Verlauf einher.

Diesmal trifft es die Jüngeren

Seit dem Herbst steigt die Zahl der Infektionen wieder. Aber anders als im Frühjahr ist das Durchschnittsalter der Infizierten deutlich niedriger: Es trifft vor allem die Jüngeren. Die zeigen kaum oder gar keine Symptome, ihre Infektion wird oft erst durch einen Test nachgewiesen. Wenige werden so krank, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

Hochzeiten, Partys und ein Bier an der Ecke

Riskant: Partys im Park