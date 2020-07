Das größte Finanzpaket in der Geschichte der EU ist geschnürt. Nach 91 Stunden Verhandlung war der EU-Sondergipfel in Brüssel beendet. Was wurde nun genau beschlossen? Schließlich ging es ja insgesamt um 1,8 Billionen Euro und damit um so viel Geld wie nie zuvor. Vorweg: Zusammen mit den Hilfsgeldern wurde auch der nächste EU-Haushalt verhandelt. Mit den Hilfszahlungen hat das nicht direkt zu tun. Von den 1,8 Billionen Euro fließen 1.074 Milliarden Euro in diesen Haushalt, der nun bis 2027 finanziert ist. Bleiben also 750 Milliarden an Hilfsgeldern übrig.

Macron und Merkel gegen die "Sparsamen Vier"

Diese 750 Milliarden Euro sind das Corona-Hilfspaket. Diese Summe teilt sich nach zähem Ringen auf in 390 Milliarden als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss und 360 Milliarden als Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Damit nimmt die EU zum ersten Mal gemeinsame Schulden auf, die bis zum Jahr 2058 abgetragen sein sollen.