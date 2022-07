Personal-Ausfälle: So trifft die Corona-"Sommerwelle" die Arbeitswelt

Krankenhäuser

In den Kliniken ist die "Sommerwelle" ebenfalls zu spüren. " Aus allen Bundesländern erreichen uns Meldungen, dass einzelne Stationen und Abteilungen auch wegen Personalmangel abgemeldet werden müssen ", sagte der Vorstandschef der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund warnt sogar vor einer erneuten Überlastung des Gesundheitssystems durch die zunehmenden Personalausfälle. Örtlich könnten Stationen, Notaufnahmen oder Rettungsdienste teilweise nicht mehr betrieben werden. Viele Beschäftigte würden sich nicht im Dienst, sondern im Privatleben anstecken.

Pflegeheime

In der Pflege könnten sich die Personalprobleme aufgrund von Corona-Erkrankungen weiter verschärfen. Die Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbands Pflege, Isabell Halletz, sagte der "Rheinischen Post": " Aktuell ist die Corona-Lage in den Pflegeheimen noch beherrschbar. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht wie in den Krankenhäusern zu Personalengpässen kommt ."

Flugverkehr

An den Flughäfen ist die Lage momentan eh schon angespannt. An den Sicherheitskontrollen und beim Bodenpersonal fehlt es nach den Corona-Lockdowns an Personal. Als wäre das noch nicht genug, kommen da auch noch Ausfälle wegen Infektionen hinzu. So streicht die Lufthansa-Tochter Eurowings in diesen Tagen immer wieder Flüge und verweist auf die steigende Zahl an Corona-Erkrankungen. Die Ausfälle überträfen die Personalreserven, heißt es.