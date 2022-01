Priorisierung von PCR-Tests: Viele offene Fragen

Klare Vorgaben für Umsetzung gefordert

Labore geraten an ihre Kapazitätsgrenzen

Auch Prof. Carsten Tiemann vom Labor Krone in Bad Salzuflen tappt in dieser Frage noch im Dunkeln. Was im Bund-Länder-Gespräch gestern beschlossen wurde, ist noch lange nicht umgesetzt. Es fehlten noch die klaren Vorgaben, wie genau die geplante Priorisierung im täglichen Arbeitslauf durchgeführt werden soll, sagt Tiemann. Die Umsetzung der Konferenz-Beschlüsse müsse das jeweilige Bundesland schließlich immer erst noch in einer entsprechenden Verordnung festlegen. Und das bitte so schnell und so konkret wie möglich, wünscht sich Tiemann. Sein Labor wertet täglich etwa 10.000 Tests aus. Das benötigt klare Strukturen.

Abseits der Priorisierung gebe es schließlich auch viele andere Menschen, die ein berechtigtes Interesse an einem PCR -Test-Ergebnis habe, so Tiemann weiter. Etwa weil sie Vorgaben, z. B. bei Reisen, erfüllen müssten. Auch wenn diese Personen ihren PCR -Test künftig privat zahlen müssten, ausgewertet werden müsse er ja trotzdem, nur eben nicht priorisiert.

Testaufkommen auf Rekordniveau

Auch MVZ-Labor-Leiter Norbert Brink aus Münster ist skeptisch, wie viel Entlastung die Priorisierung am Ende bringen werde. Intern würde man schon die ganze Zeit priorisieren. Man habe auch maschinell und personell immer wieder aufgestockt. Trotzdem: Bei aktuell 6.000 Tests täglich sei längst nicht mehr zu gewährleisten, dass die Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden vorlägen.