Corona: Verlieren die Kommunen die Kontrolle?

Droht die Corona-Pandemie in NRW aus dem Ruder zu laufen? Die Krisenstäbe der Kommunen sind im Dauereinsatz, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Dennoch steigen die Fallzahlen stark an. Einen schon dramatisch anmutenden Appell richtete Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Freitag an die Bevölkerung.