10.10.2020: Trotz Corona zahlreiche große Hochzeitsfeiern in NRW geplant

Wer hat nicht gerne ein einprägsames Hochzeitsdatum? Einen Jahrestag, den man sich merken kann, auch ohne den Ehering abzustreifen und auf die Gravur darin zu schauen. So etwas wie den 10.10.2020.

Das Problem mit dem kommenden Samstag ist nur, dass er in eine Zeit fällt, in der die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland stark ansteigt. Vor allem Familienfeiern sind nach Meinung der Experten für die erneute Ausbreitung des Virus verantwortlich. Erst am vergangenen Wochenende löste die Polizei eine Hochzeitsfeier mit rund 380 Gästen in Dortmund auf. Erlaubt waren 150.