Wo herrscht der größte Mangel?

Traditionell spenden auf dem Land deutlich mehr Menschen Blut als in den Großstädten, zum Beispiel im Münsterland oder dem Oberbergischen Kreis. Doch auch dort fehlen dem Roten Kreuz jetzt viele Spender. Das schmerzt besonders stark. Dazu kommt, dass rund 450 Spendentermine zum Beispiel in Firmen oder an Hochschulen abgesagt wurden. "Dadurch fehlen rund 21.000 Blutkonserven" , sagt Stephan David Küpper vom Roten Kreuz. In den vergangenen Wochen war die Blutgruppe 0 besonders knapp, sie wird besonders häufig benötigt, außerdem Blut mit einem negativen Rhesusfaktor.

Kann ich mich beim Blutspenden mit dem Corona-Virus anstecken?