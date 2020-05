Reisewarnungen werden aufgehoben - und jetzt?

Ab dem 15. Juni 2020 soll die bis dahin geltende weltweite Reisewarnung aufgehoben und durch Reisehinweise ersetzt werden. Das kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntag (17.05.2020) im "Bericht aus Berlin" an. In den Hinweisen soll deutlich werden, welche Beschränkungen in welchem Land gelten. Urlauber sollen so selbst entscheiden können, welches Land oder welche Region als mögliches Reiseziel für sie in Frage kommt.