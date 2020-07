Faktencheck Corona-App: Das ist dran an den Fehlermeldungen

Zudem sei in der Nacht zu Freitag (24.07.2020) ein Update der Warn-App veröffentlicht worden. " Damit können die Nutzer in den Einstellungen die Funktion 'Hintergrundaktualsierung priorisieren' aktivieren ", so der Sprecher. So sei sicher gestellt, dass die Aktualisierung der App nicht durch andere Programme oder Funktionen des Betriebssystems gestört werde.

Corona-Warn- App abhängig von Betriebssytemen

" Man darf auch nicht vergessen, dass die Corona-Warn-App immer nur so gut funktionieren kann, wie das Betriebssystem, auf dem sie läuft ", erklärt Jan Borchers, Professor am Lehrstuhl für Informatik der RWTH Aachen. So seien die Entwickler sehr abhängig von den sogenannten Frameworks, die Google und Apple zur Verfügung stellen.