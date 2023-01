Silvester-Vorfälle: neue Details aus dem NRW-Innenministerium

Weitere Details belegen, dass die Lage in NRW offenbar nicht das Ausmaß der Krawalle und Angriffe in Berlin hatte. In NRW wurden in der Silvesternacht 233 Personen in Gewahrsam genommen, sowie 25 Personen zumindest vorläufig festgenommen – so haben es die Kreispolizeibehörden der Landeszentrale gemeldet.

Wie viele davon in Bezug zu Angriffen auf Einsatzkräfte standen, lasse sich nicht immer eindeutig sagen, so das NRW-Innenministerium auf WDR-Nachfrage. Insgesamt gehe es aber um sehr unterschiedliche Delikte: Von Sachbeschädigungen über (versuchte) Raubdelikte und Trunkenheit im Verkehr bis zu Angriffen auf Polizeivollzugsbeamte.

Klar ist: Fast alle dieser Personen (95 Prozent) sind männlich. Das Verhältnis von Menschen mit und ohne deutschen Pass liege "etwa bei 50 zu 50". Insgesamt seien unter den in Gewahrsam genommenen Personen 25 verschiedene Nationalitäten vertreten gewesen sowie einige Personen mit doppelten Staatsangehörigkeiten.