Silvester-Krawalle: Woher kommt die Gewalt?

Helena Daehler ist Reporterin beim RBB in Berlin und hat die Silvesternacht selbst im Einsatz erlebt. In den letzten Jahren war sie immer an Silvester in der Hauptstadt unterwegs. Doch dieses Jahr war es anders als in den Jahren davor – die Übergriffe auf Feuerwehr und Einsatzkräfte haben auch sie schockiert. Was sie an Silvester in Berlin erlebt hat, welche Eindrücke ihr besonders im Kopf geblieben sind und wie sie die Debatte um die Krawalle wahrnimmt, darüber spricht sie mit Andreas Bursche im Podcast „nah dran“.

„Da lag Angst in der Luft, wirklich viel Aggression, diese brennenden Straßenbarrikaden. Und dazwischen waren dann Polizisten in Vollmontur, wie ich das sonst nur von richtig krassen Protesten in Berlin kenne. Und da dachte ich, das hat gar nichts mehr mit Neujahrsfeierlichkeiten zu tun. Da wurde mir auch kurz mulmig, und da habe ich entschlossen, ich gehe nicht weiter, sondern halte mich im Hintergrund." Helena Daehler, RBB-Journalistin

