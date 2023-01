Silvester-Angriffe: Wer waren die Täter?

Die gewalttätigen Angriffe auf Einsatzkräfte an Silvester sorgen weiterhin für Entsetzen. Vor allem die Vorfälle in Berlin machen Schlagzeilen. Doch auch in NRW -Städten wurden Feuerwehrleute und Polizisten zu Zielscheiben von Attacken - wenn auch in einem offenbar geringerem Ausmaß als in Berlin. Aber auch sie wurden mit Raketen beschossen oder mit Steinen beworfen.

Auch Tage danach sorgt eine Frage für Diskussionen: Wer waren die Täter? Abschließend klären lässt sich das im Moment (noch) nicht. Bei der Polizei laufen die Ermittlungen. Doch so manches ist mit Stand vom 03. Januar bereits bekannt.

Dutzende Festnahmen

Angriffe auf Einsatzkräfte in Berlin

So teilte die Polizei in Berlin am Montag mit, dass es 159 Festnahmen gegeben habe. Es handele sich überwiegend um junge Männer beziehungsweise Jugendliche, sagte ein Sprecher. Ermittelt werde wegen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte, Brandstiftung oder Landfriedensbruchs.

Am Dienstag wurde bekannt, dass mindestens 103 der festgenommenen Verdächtigen wieder auf freiem Fuß sind. Die Personen seien nach Feststellung der Identität freigelassen worden, teilte die Polizei mit. Sie machte aber noch keine Angaben dazu, um wen es sich bei den mutmaßlichen Tätern handelt oder wo in der Stadt es zu den meisten Zwischenfällen kam.

Für NRW wurden am Neujahrstag 25 vorläufige Festnahmen in der Silvesternacht gemeldet. Hinzu kamen 233 Personen, die in Gewahrsam genommen wurden.