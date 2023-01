Einen Tag später sind Polizisten in Medinghoven unterwegs und verteilen Flugblätter. Sie hoffen, so weitere Hinweise zu bekommen. Auf dem Europaring ist noch gut zu sehen, wo die brennende Barrikade stand. Der Asphalt ist an der Stelle stark deformiert. Immerhin: verletzt wurde niemand.

Social Media liefert Ermittlungsansätze

In den sozialen Medien, zum Beispiel auf YouTube oder TikTok, werden die Krawalle gefeiert und mit prolliger Rapmusik unterlegt. Die Polizei freut sich auch über diese Videos, denn sie bieten viele Ermittlungsansätze.

Die Beamten hoffen so auch, einige Verdächtige zu identifizieren. Wer Videos in der Neujahrsnacht in Medinghoven zum Beispiel mit dem Smartphone gedreht hat und der Polizei helfen will, kann diese Videos unter nrw.hinweisportal.de hochladen.

