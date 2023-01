Angriffe auf Polizei und Feuerwehr: Reaktionen auf die Silvester-Nacht

Silvester-Nacht: Dutzende verletzte Polizisten in NRW

Allein in NRW hat die Polizei 42 Verletzte zu beklagen. "42 verletzte Polizeibeamtinnen und Beamten in einer Nacht sind 42 zu viel" , sagte Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) am Montag dem WDR.

"Das richtet sich klar gegen den Staat und die Regeln für unser gemeinschaftliches Zusammenleben." Erich Rettinghaus, NRW-Chef Deutsche Polizeigewerkschaft

Erich Rettinghaus, Deutsche Polizeigewerkschaft NRW

Die Übergriffe hätten eine andere Qualität als in der Zeit vor der Corona-Pandemie, so Rettinghaus. "Waren es seinerzeit Streitigkeiten, haben wir derzeit teils organisierte und geplante Delikte gegen Polizei und Feuerwehr, aber auch Tumultdelikte bei denen sich eine Vielzahl zusammenrottet, um gegen Polizei und Rettungsdienst vorzugehen."

Insbesondere in Berlin und Hamburg, aber auch in Essen und anderswo in NRW, waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nach eigenen Angaben angegriffen worden - unter anderem mit Feuerwerk. In Berlin gab es 33 verletzte Einsatzkräfte. Der Berliner Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stephan Weh, forderte daraufhin ein Böllerverbot für alle, die nicht beruflich damit zu tun haben.