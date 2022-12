Silvester im T-Shirt? Ungewöhnlich mildes Wetter zum Jahreswechsel

Regen - ja oder nein?

Nicht ausgeschlossen ist, dass es an Silvester tagsüber etwa in NRW verbreitet regnerisch ist, aber, je mehr es auf den Jahreswechsel zugeht, es zumindest in der Eifel und in der Kölner Bucht trocken wird. Ob das tatsächlich so kommt, das lässt sich aktuell nicht vorhersagen.