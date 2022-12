2022: Der Jahresrückblick

Schock beim CSD in Münster: Als ein 20-Jähriger zwei queere Frauen beschimpft und bedroht, geht der Transmann Malte C. dazwischen. Der 20-Jährige verletzt ihn durch Faustschläge so schwer, dass Malte C. ins Koma fällt und später an einem Schädel-Hirn-Trauma stirbt. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, der Prozess wird voraussichtlich 2023 stattfinden.