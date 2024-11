"Rudolph, the red-nosed reindeer" – mit diesen Klängen bringen vier Weihnachtsmänner mit Blasinstrumenten die ersten Besucher an der Weihnachtspyramide in Stimmung. Dazu bunte Lichter, der süße Glühwein-Geruch gemischt mit dem des Holzfeuers vom Flammlachsgrill. Die typische Weihnachtsmarktatmospähre. Mitten im November. Und mitten am Tag bei grauem Himmel.

Lisa und Koen kommen aus dem Staunen kaum raus: "Es sieht genau so aus wie auf den Bildern bei Google – total schön!" Essen als Kurzurlaubsziel auszuwählen war für die beiden Niederländer offenbar die richtige Entscheidung.

Weihnachtsmarkt-Tourismus aus dem Nachbarland

Lisa und Koen sind aus den Niederlanden angereist

Das junge Pärchen ist zum allerersten Mal auf einem Weihnachtsmarkt. "In den Niederlanden haben wir so etwas nicht, vor allem nicht in der Größe," erzählt Lisa. Koen ist schon gespannt auf später: "Am Abend muss hier eine Atmosphäre sein, die haben wir bestimmt noch nie erlebt!" Weihnachtsstimmung aktuell: 10 von 10 bei Lisa. Koen zieht mit 8 von 10 mit. Vielleicht sorgt der erste Glühwein später noch für eine höhere Bewertung.

Währenddessen stoßen Günter und Conny traditionell mit dem ersten Glühwein der Saison an. Das Essener Ehepaar kommt jedes Jahr mehrere Male her. Die Weihnachtsstimmung hält sich allerdings noch in Grenzen. "Wenn wir um die 0 Grad haben, schmeckt der Glühwein am besten," lacht Günter. Er hofft auf solche Temperaturen und Sonnenschein am Nachmittag. Viel länger bleibt das Paar mittlerweile nicht mehr: "Es ist uns hier abends zu hektisch. Aber ansonsten finden wir es hier schön, es ist einfach schnuckelig."

Hohe Preise trüben die Lust auf Glühwein