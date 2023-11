48.000 Lichter: Der Weihnachtbaum in Dortmund leuchtet

Pünktlich um 18 Uhr ging es los: Zuerst der vier Meter große Engel auf der Spitze und danach die 48.000 Lämpchen rund um den Weihnachtsbaum. Damit ist die Weihnachtsstadt Dortmund jetzt offiziell eröffnet.

Der "größte Weihnachtsbaum der Welt" besteht aus über 1000 zusammengesetzten Fichten aus dem Sauerland. Grundsteinlegung für den Aufbau war Ende Oktober. Insgesamt ist er rund 40 Tonnen schwer.

Weihnachtsdorf für Kinder

Rund um den Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz befinden sich zahlreiche Stände und gleich daneben befindet sich das traditonelle Weihnachtsdorf. Hier gibt es jeden Abend Zaubershows für Kinder und gleich daneben sitzt auch der Weihnachtsmann mit dem Christkind. Außerdem findet täglich das Kinderbacken statt, zu dem auch, ab und zu mal, das BVB-Maskottchen eingeladen wird.

260 Stände auf dem Weihnachtsmarkt

Von 260 Ständen sind traditionell die Glühweinstände besonders gefragt. Aber hier gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Der Preis für einen Glühwein wurde erhöht: und zwar um 50 Cent auf 3,50 Euro. Dazu kommen noch einmal 3,50 Euro Pfand.

Ein Highlight ist auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt immer die Glühweintasse. Sie wird jedes Jahr neu entworfen, so sind in diesem Jahr in das Design wieder Dortmunder Wahrzeichen wie das BVB-Stadion und der U-Turm eingearbeitet worden.

Lange Schlangen vor den Parkhäusern

Wer die Dortmunder Weihnachtsstadt besuchen will, solle am Besten mit dem ÖPNV anreisen, raten die Schausteller. Denn vor allem an den Parkhäusern in der Innenstadt bilden sich an den Wochenenden lange Warteschlangen. Deshalb gibt es ab Freitag, 1. Dezember, ein extra "Weihnachtsmarkt-Wochenend-Ticket", mit dem Besucher ihr Auto an vorgesehenen " P+R "-Plätzen abstellen können und dann gratis mit der Bahn in die Stadt weiterfahren können.

