Sie war DER Hingucker im Stadtpanorama von Münster: Die gelb leuchtende Himmelsleiter der österreichischen Künstlerin Billi Thanner. Eineinhalb Jahre schmückte sie den Kirchtum der St. Lamberti-Kirche in der Altstadt von Münster. Dann ging sie für sechs Monate nach Paris, aus Anlass der Olympischen Spiele. In Münster blieb nur ein Rest, im Innern der Kirche.

Höhenkletterer im Einsatz

Ein Kunstwerk aus zwei Teilen: Leiter im Innenraum und außen am Kirchturm.

Doch jetzt laufen auf dem über 90 Meter hohen Kirchturm in Münster die Vorbereitungen: Österreichische Höhenkletterer werden die insgesamt 36 Meter lange und aus Kunststoffleuchtröhren zusammengesetzte Leiter in den nächsten Tagen außen am Kirchturm montieren. Unterstützung erhalten sie von Profikletterern aus Münster. Die Männer rechnen mit drei bis sieben Tagen. Wenn das Wetter mitspielt.

Die Himmelsleiter war zum ersten Mal im September 2022 in Münster zu sehen. Im Mai dieses Jahres wurde sie abgebaut. Zunächst war unklar, ob sie überhaupt jemals wieder nach Münster zurückkehrt.

Spendenbereitschaft über Konfessionsgrenzen hinweg

Für das Comeback setzten sich neben der Kunstsammlerin aus Österreich, der das Kunstwerk gehört, auch die Künstlerin selbst ein, außerdem die Stadt Münster und viele Bürgerinnen und Bürger. Die katholische Kirchengemeinde St. Lamberti konnte für die erneute Installation bisher Spenden in Höhe von rund 45.000 Euro sammeln.

Nach Auskunft von Pfarrer Hans-Bernd Köppen kam der höchste Betrag von einer evangelischen Spenderin, die ungenannt bleiben möchte. Insgesamt schätzt die Kirchengemeinde die entstehenden Kosten auf 55.000 Euro.

Jede Spenderin und jeder Spender ist hoch willkommen. Pfarrer Hans-Bernd Köppen

Weihnachtsmarkt mit leuchtender Himmelsleiter

In Münster soll die Himmelsleiter zum ersten Mal wieder zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November leuchten. Sie ist eine Leihgabe und soll bis Frühjahr 2028 in Münster bleiben. Schon jetzt wünschen sich ihre Fans, dass sie bleibt, für immer.

