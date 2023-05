Modernisierung der Revierparks läuft auf Hochtouren

Noch ist viel zu tun. In gut drei Wochen soll aber schon die Wiedereröffnung sein. Seit vergangenem Herbst lässt der Regionalverband Ruhr die fünf Revierparks modernisieren - Wischlingen in Dortmund, Nienhausen in Gelsenkirchen und Essen, Vonderort in Oberhausen und Bottrop, Mattlerbusch in Duisburg und den Gysenbergpark in Herne. Sie stammen alle aus den 70er Jahren. Vor allem viele der Einrichtungen in den Parks waren deswegen nicht mehr auf dem neuesten Stand.