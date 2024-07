Die Elf aus dem Tecklenburger Land gewann am Samstag (27.07.2024) das Aufsteigerduell beim KFC Uerdingen mit 2:0 (1:0). Lotte gelang vor 3.042 Zuschauern in der Krefelder Grotenburg ein Blitzstart: Bereits in der zweiten Minute traf Johannes Sabah zur Führung für die Gäste. Uerdingen kämpfte, blieb aber glücklos. Burinyuy Nyudine schoss hingegen in der 79. Minute noch das zweite Tor für Lotte. Uerdingens Melvin Ramusovic hatte kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte gesehen (49.).

Die anderen beiden Aufsteiger in der Regionalliga West, Eintracht Hohkeppel und Türkspor Dortmund, konnten ihre Auftaktpartien nicht gewinnen. Die Eintracht, ein ambitionierter Klub aus Lindlar im Oberbergischen Kreis, verlor gegen den 1. FC Köln II durch ein Last-Minute-Gegentor mit 1:2 (1:0).

Ein Treffer von Ömer Tokac per Foulelfmeter (31.) reichte Hohkeppel in seinem Heimspiel in Düren nicht zu einem Punkt. Nachdem Tokac wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (51.), kamen die Gäste besser ins Spiel. Erst scheiterte Kölns Marco Höger noch mit einem Foulelfmeter an Hohkeppel-Keeper Kevin Jackmuth (59.). Doch dann glich Neo Telle für die Kölner aus (63.), und weit in der Nachspielzeit erzielte Oliver Schmitt den Siegtreffer für die Gäste (90.+5).