Auftakt in der Regionalliga: MSV startet den "Neuanfang" in Gütersloh

In die 3. Liga und damit in den Profifußball möchte man in Duisburg so schnell es geht wieder hin. Trainer Dietmar Hirsch, der im Sommer vom direkten Konkurrenten 1. FC Bocholt nach Duisburg wechselte, ist gefragt, aus der neu zusammengestellten Mannschaft eine Einheit zu bilden. "Ich sehe ja, wie sich die Spieler auf und neben dem Platz verhalten. Das ist ein echtes Team geworden. Diese Einheit müssen wir jetzt aber auch auf den Rasen bringen" , sagt Hirsch vor dem Saisonstart.

Duisburg hat die Fans hinter sich