Tafeln in NRW am Limit: Es werden dringend Helfer gesucht

Erneut deutlich gestiegene Zahlen von Bedürftigen haben die NRW -Tafeln im zu Ende gehenden Jahr an die Grenzen ihrer Kraft gebracht. " 2023 war ein schweres Jahr, so schwer wie nie ", sagte die Vizechefin des Tafel-Landesverbandes, Petra Jung. " Die Tafeln tun ihr Bestes, aber schaffen die ganze zusätzliche Arbeit kaum ." Dringend gebraucht würden mehr Helfer, unter anderem Fahrer - zusätzlich zu den insgesamt bereits 12.600 ehrenamtlichen Helfern.

Probleme bei Lagerung, Energie- und Transportkosten

Die Tafeln stießen aber auch bei Lagermöglichkeiten, bei Energie- und Transportkosten an Kapazitätsgrenzen. Zahlreiche Tafeln hätten notgedrungen bereits Wartelisten oder sogar Aufnahmestopps einführen müssen. Andere gäben weiter Lebensmittel an alle Bedürftigen, aber packten deutlich weniger als früher in die Tüte, sagte Jung. Teils würden angesichts des Andrangs Öffnungszeiten verlängert und neue Ausgabetage geschaffen. Doch dafür fehle wieder Personal. " Menschen wegzuschicken oder deutlich weniger zu geben, belastet die Ehrenamtler, denn die müssen die schlechte Botschaft überbringen ", so die Tafel-Vize.

Zahlen von 350.000 auf über 600.000 gestiegen