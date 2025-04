Achterbahn der Börsenkurse: Was ist los auf dem Aktienmarkt?

Wie kann es sein, dass Trumps Politik und seine Zölle die ganze Aktienwelt in Aufruhr bringen und was heißt das eigentlich? Melanie Böff aus der ARD Finanzredaktion in Frankfurt am Main kennt die Hektik an der Börse unter den vielen Bildschirmen, aber auch sie spricht von einem Ausnahmezustand, der sich dort letzte Woche abgespielt hat.

Folgen im Depot und im Geldbeutel

Sie sagt: Auch wenn man keine Aktien besitzt, werde man dieses Chaos zu spüren bekommen, durch gestiegene Preise, die Unternehmen auf Preise aufschlagen, weil für sie der Handel mit den Zöllen teurer wird.

Zockerei in großem Stil?

Melanie Böff, ARD Finanzredaktion

Dann kommt es zum abrupten Kursschwenk von Trump, denn plötzlich hat er die Zölle letzte Woche wieder zurückgenommen - für alle Länder, bis auf China. Kritiker vermuten jetzt, dass Trump diesen Rückzieher, die Zölle doch erstmal zu pausieren, absichtlich vollzogen hat. Die Börsen reagierten auf den plötzlichen Kursschwenk mit steigenden Kursen nach der Talfahrt.

„Der Vorwurf Insider-Handel steht jetzt im Raum und die unabhängige Börsenaufsicht SEC würde den Fall untersuchen. Aber - ein ganz spannender Fakt: Die SEC ist Trump sowas wie ein Dorn im Auge. Denn Trump und Elon Musk haben hier zuletzt ordentlich Personal abgebaut.“ Melanie Böff, ARD-Finanzredaktion Frankfurt am Main

In der neuen Folge von "nah dran – Die Geschichte hinter der Nachricht" sprechen wir über die Achterbahn an der Börse als Folge von Donald Trumps Ankündigungen und Rückzieher, die wachsende Eskalation mit China und was das für die (Welt-)Wirtschaft bedeutet.