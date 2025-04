Susanne Famulla ärgert sich schon länger über die falsch abgestellten E- Scooter in ihrem Viertel, dem Rott in Wuppertal. Doch diesmal wurde es für die sehbehinderte Frau richtig gefährlich. Sie stürzte über den Roller und verletzte sich – zum Glück nur leicht am Schienbein, weil ein Passant sie gerade noch auffangen konnte.

Unterschriften gegen E-Scooter

Der Unfall war für Susanne Famulla Anlass, sich zu wehren. Sie startete eine Unterschriftenliste, die sie in den Geschäften in der Nachbarschaft auslegte. Zusammen mit ihren Mitstreitern will sie Druck auf die Stadt Wuppertal ausüben:

"Von mir aus können die Dinger verschwinden. Also generell sind die Straßen hier unsicher geworden durch die Scooter . Ich würde mir wünschen, die Stadt würde ein bisschen mehr dafür tun." Susanne Famulla

Doch die Stadt Wuppertal fühlt sich für die falsch abgestellten E-Scooter gar nicht zuständig. Hier seien die Betreiber in der Verantwortung. Die wiederum beschweren sich über Randalierer, die korrekt abgestellte E-Scooter umwerfen oder extra falsch hinstellen.

E-Scooter sind in Wuppertal ein Streitthema

Ihre Kunden klärten sie über die Regeln für das Abstellen der E-Scooter auf, sagen die Unternehmen. Außerdem verlangten sie ein Foto vom korrekt abgestellten E-Scooter als Beweis, sagt etwa der Anbieter Lime: " Andernfalls lässt sich die Miete nicht beenden. Unser lokales Team reagiert auf Hinweise über falsch abgestellte Fahrzeuge – beispielsweise über den E-Scooter-Melder oder den Kundendienst – in der Regel innerhalb von 24 Stunden. "

Susanne Famulla aus Wuppertal ist das nicht genug. Sie will mit ihrer Unterschriftenliste erreichen, dass die Regeln für E-Scooter-Nutzer verschärft werden, etwa durch eine Führerscheinpflicht.