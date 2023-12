Landtags-Debatte: Was gegen Armut getan werden soll

Dieser Stärkungspakt von Schwarz-Grün sei jedoch eher "Aktionismus" und zu bürokratisch gewesen, sagte die FDP -Abgeordnete Susanne Schneider. Es bleibe "nebulös" , wie die Landesregierung Armut bekämpfen will. Martin Vincentz ( AfD ) behauptete, die SPD fordere die Aufnahme von immer mehr armen Menschen aus anderen Ländern.

Laumann: Menschen in Arbeit bringen

NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU)

Armut könne man am nachhaltigsten bekämpfen, indem Menschen "in eine gute Arbeit kommen" , sagte Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ). Hier sei die Landesregierung ziemlich erfolgreich: Seit 2017 gebe es in NRW eine Zunahme von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen von 470.000. Mehr als zwei Drittel dieser Arbeitsplätze seien von Menschen mit Migrationshintergrund besetzt worden.