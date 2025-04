Schalke 04 trennt sich am Saisonende von Trainer van Wonderen

Trainer Van Wonderen mit versöhnlichen Worten

Van Wonderen hatte sich nach dem 2:2 gegen den Hamburger SV kritisch zur Vereinsführung geäußert und mangelnde Rückendeckung bemängelt. In der Vereinsmitteilung bedankte sich van Wonderen für die Zusammenarbeit: " Ich bin sehr dankbar, dass ich Trainer eines so großen Clubs sein durfte und wünsche allen Mitarbeitenden und Fans alles Gute für die Zukunft. Mein Fokus mit der Mannschaft liegt auf den letzten vier Partien, das sind richtige Kracher und spannende Duelle, in denen wir unseren Fans so viel Freude wie möglich bereiten wollen ."