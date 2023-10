Nach Sozialprotesten: SPD fordert Rettungspaket

Dieses Motiv zog sich durch die ganze Debatte. Redner aller Fraktionen erklärten ihre "Wertschätzung" und Sympathie für die Demonstranten aus dem Sozialsektor. Doch wie die sozialen Angebote des Staates besser finanziert und ausgebaut werden sollen, blieb offen.

Die AfD forderte ebenfalls Verbesserungen bei der sozialen Infrastruktur. Wie bei vielen Debatten im Landtag versuchten ihre Redner dabei Stimmung gegen Asylbewerber und Migranten zu machen.

Laumann statt Wüst

Ministerpräsident Wüst schwieg in der Debatte - trotz Aufforderung der FDP. Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) verteidigte den Kurs der Koalition. Er sagte zu Ott ( SPD ): "Wenn man im Glashaus sitzt, dann sollte man nicht so stark mit Steinen schmeißen." Laumann spielte damit auf Sozialkürzungen im Etatentwurf von SPD -Bundesarbeitsminister Hubertus Heil an.