Seitdem warten die Familie von Mouhamed Dramé und ihre Anwältin Lisa Grüter auf den Beginn des Prozesses. Dieser soll vorraussichtlich gegen Ende des Jahres starten. Das sei "leider" die übliche Wartezeit, die in der Justiz herrsche, so Grüter. "Das ist nicht überraschend, aber natürlich ist es für uns und die Familie frustrierend, so lange zu warten."

Tödliche Schüsse lösen Debatten über die Polizei aus

Der Tod von Mouhamed Dramé hatte Diskussionen über Rassismus, Polizeigewalt, aber auch den polizeilichen Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen ausgelöst. Viel Kritik bekam auch Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange zu spüren.

"Uns ist nach dem 8. August im vergangenen Jahr schmerzlich klar geworden, dass wir nicht überall die gleiche Akzeptanz haben" , so Lange im WDR -Interview. Die Kritik habe man zum Anlass genommen, wieder mehr Vertrauen aufzubauen - insbesondere bei Menschen mit Migrationshintergrund.

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange

Auch im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen habe es Veränderungen gegeben, berichtet Lange: "Wir können nicht warten, bis ein strafrechtliches Verfahren dieser Länge abgeschlossen ist. Wir haben sofort einen Dienstunterricht zum Umgang mit psychisch kranken Menschen in Einsätzen installiert."

Mahnwache zum Jahrestag in Dortmund

Viel Kritik an der Dortmunder Polizei kam von William Dountio und dem "Solidaritätskreis Mouhamed" . Dountio hatte nach den tödlichen Schüssen auf Mouhamed Dramé Protestaktionen mitorganisiert - auch eine Mahnwache, die zum Jahrestag am Kurt-Piehl-Platz in der Nähe des Einsatzortes stattfindet.

William Dountio

"Es geht darum, dass Leben von Mouhamed zu zelebrieren, zu zeigen wer Mouhamed war" , erklärt William Dountio. Man wolle aber auch mit Menschen vor Ort ins Gespräch kommen, denn viele Bewohner der Nordstadt hat der Fall Mouhamed bewegt. Das sei auch immer noch so, berichtet Dountio. "Die meisten Menschen, die ich getroffen habe, haben immer noch viele Fragen und haben wenig Antworten bekommen."

Familie will Prozess in Deutschland besuchen

Sidy Dramé hofft, dass die offenen Fragen im Prozess aufgeklärt werden. Gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern will er zum Prozessauftakt nach Dortmund reisen. Dort möchte die Familie auch die Stelle sehen, an der Mouhamed erschossen wurde.

Den ersten Todestag verbringt die Familie allerdings im Senengal: "Wir wollen zu Mouhameds Grab, um dort aus dem Koran zu rezitieren. Dann geht es wieder nach Hause" , erzählt Sidy Dramé. Und nicht nur in diesem Jahr: "Wir werden jedes Jahr eine Gedenkfeier für Mouhamed organisieren. Das schwören wir."

Über dieses Thema berichten wir am 08.08.2023 im WDR Fernsehen in der Lokalzeit sowie im Hörfunk auf WDR 2.