Mit sofortiger Wirkung: Türkspor Dortmund verlässt Regionalliga West

Nur neun Punkte aus 24 Spielen

Türkspor hatte in der laufenden Saison in 24 Spielen nur einen Sieg feiern können und insgesamt 17 Niederlagen kassiert. Mit neun Punkten hatte der Klub bereits 15 Punkte Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze. Am Sonntag hatte Türkspor bei der Zweitvertretung des SC Paderborn mit 0:7 verloren.

