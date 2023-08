So haben die Todesschüsse von Dortmund die Polizeiarbeit verändert

Mehr Trainingstage für Streifenpolizisten

Die politische Aufarbeitung ging hingegen schneller und es wurden bereits Konsequenzen gezogen. So hat das Land für alle 18.000 Polizistinnen und Polizisten im Wachdienst zwei zusätzliche Trainingstage pro Jahr eingeführt. Dort soll es zum Beispiel um den Umgang mit Menschen aus migrantischen Communitys gehen oder um Einsätze mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. " Das ist die größte Veränderung, die wir in der Ausbildung je gemacht haben ", sagt Reul dazu.

GdP-NRW-Chef Michael Mertens

Der NRW-Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, findet das zwar gut. Sagt aber auch: " Wenn es nach der Gewerkschaft der Polizei ginge, müssten die noch viel mehr trainieren, weil nur durch Training, durch Einsatzsituationen, die wir üben, können wir besser werden ." Doch andere Fortbildungen würden dadurch nach hinten geschoben.

Tragepflicht für Bodycams - aber keine Einschaltpflicht

Reul hat eine Tragspflicht für die kleinen Kameras erlassen

Auch an anderer Stelle hat der Tod von Mouhamed Dramé zu Veränderungen bei der Polizei geführt: dem Tragen von sogenannten Bodycams. Dabei handelt es sich um kleine Kameras, die von den Polizistinnen und Polizisten am Körper getragen werden und Einsätze aufzeichnen können.



Als Konsequenz aus dem Dortmunder Fall hat Reul im Frühjahr eine Tragepflicht angeordnet. Die Beamten müssten die Kameras also nun am Körper tragen. Aber: Es gibt keine Pflicht, sie auch an zu machen. Das geben die rechtlichen Bedingungen derzeit nicht her. Im aktuellen Polizeigesetz wird den Beamtinnen und Beamten Ermessensspielraum gelassen - es gibt mehrere "Kann"-Bestimmungen.