Enttäuschende erste Hälfte

Trotz der englischen Woche verzichteten beide Trainer auf Rotation bei ihren Anfangsformationen. Bei der Viktoria rückte nur Zoumana Keita für den gesperrten Christoph Greger in die Startelf, bei RWE begannen Jimmy Kaparos, Kaito Mizuta und Matti Wagner anstelle von Lucas Brumme, Tom Moustier (gesperrt) und Ramien Safi.

Nach einem intensiven, aber auch zerfahrenen Beginn hatten die Kölner in Person von Florian Engelhardt die erste Chance: Sein Schuss aus rund 22 Metern ging aber am Essener Tor vorbei (13.). Gefährlicher wurde es beim Versuch von Lex-Tyger Lobinger aus 18 Metern, den Jakob Golz im Nachfassen festhalten konnte (17.). Danach passierte allerdings lange wenig. RWE stand hinten gut, fand offensiv dafür aber gar nicht statt. Kurz vor der Pause gab Niklas May für die Viktoria noch einmal einen Schuss aus der Distanz ab, verfehlte das Tor aber knapp (41.).

RWE hat die Chancen, Viktoria trifft

Essens Jimmy Kaparos am Ball gegen Viktoria Köln

Auch der zweite Durchgang begann ohne Höhepunkte, aber mit etwas offensiveren Gästen. Ein Schuss von Ahmet Arslan ging deutlich über das Kölner Tor (55.). Wesentlich knapper wurde es beim Abschluss von Dominik Martinovic, der den Ball aus halbrechter Position mit einem flachen Schuss an den zweiten Pfosten knallte (63.). RWE war nun spielbestimmend und kam durch einen von Dudu gehaltenen Kopfball von Mizuta zur nächsten Gelegenheit (65.). Kurze Zeit später musste Dudu auch eine gefährliche Hereingabe von Tobias Kraulich entschärfen (68.).

Die Viktoria kämpfte sich danach mühsam zurück ins Spiel und schlug in der Schlussphase eiskalt zu. Enrique Lofolomo schickte den eingewechselten El Mala auf die Reise und der traf nach sehenswerter Einzelleistung mit einem satten Schuss zum 1:0 für die Hausherren (83.). Für RWE kam es kurz danach noch dicker, als Kraulich mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde (85.). Serhat-Semih Güler hätte die Partie in der 87. Minute entscheiden können, köpfte aber auf das Tor. In der Nachspielzeit hatte RWE noch eine dicke Chance durch den eingewechselten Kelsey Aninkorah-Meisel, die Keita in höchster Not blockte (90.+3) und sicherte so den Kölner Heimsieg.

RWE in Dresden zu Gast, Köln in Dortmund

Nach dem Spiel in Köln wartet am Samstag das nächste Highlight auf RWE: Ab 14 Uhr ist Tabellenführer Dynamo Dresden zu Gast. Der WDR überträgt die Partie live Im TV und im Livestream. Für die Viktoria geht es zur gleichen Zeit mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II weiter.

