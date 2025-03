USA vermitteln zwischen Ukraine und Russland • Unterhändler der USA sind auf dem Weg nach Moskau, um dort über eine mögliche Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine zu verhandeln. Das hat US-Präsident Trump bestätigt. Die ukrainische Regierung ist unter Umständen bereit, die Kämpfe für 30 Tage einzustellen. Russland ist darauf bisher nicht eingegangen. In Kanada treffen sich heute auch die Außenminister der G7-Staaten zu dem Thema, also der wirtschaftlich stärksten, westlich orientierten Länder. Für Deutschland ist Außenministerin Baerbock mit dabei.

Der russische Präsident Putin soll unterdessen die Front in der russischen Region Kursk besucht haben. Er gab dabei nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass den Befehl, die restlichen ukrainischen Einheiten aus Kursk zu vertreiben. Putin wurde in Tarnuniform beim Gespräch mit einem Generalstabschef gezeigt. Der ukrainische Armeechef Syrskyj deutete an, dass sich die ukrainischen Truppen aus Kursk zurückziehen.