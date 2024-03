Rührende Aktion: Kinder verschenken Osterkarte an Schalker Senioren

"Liebe Omas und Opas, wir wünschen euch schöne Ostern" , liest die 7-jährige Vivian aus einer pinken Osterkarte vor. Darauf klebt ein Osterhase mit Watte-Puschelschwanz. Am Tisch vor ihr sitzen fünf Seniorinnen und lächeln. "Das hast du toll gemacht" , loben sie die Zweitklässlerin.

Altersunterschied von 92 Jahren

Vivian schenkt ihre Karte der 99-jährigen Brigitta Barheier. Die ist so gerührt, dass sie das Mädchen direkt drückt. "Ich habe ja keine Kinder und niemanden, der sowas für mich macht" , sagt die Seniorin sichtlich bewegt. Sie hält Vivian im Arm und erzählt ihr dann von ihrem Leben, ihren Reisen und gibt Lebensweisheiten weiter: "Du musst immer mit einem Lächeln durch die Welt gehen."

Bunte Osterdeko für alle

Osterpostkarten und Deko in einem Korb

Die Grundschülerin Vivian hat heute stellvertretend für ihre Grundschule nicht nur ihre Karte, sondern einen großen Korb mit allerlei Osterbasteleien abgegeben. Darin ist alles kunterbunt: eine Hasengirlande, Ostereier oder Hasen als Fensterbilder.

Und von diesen Körben kommen im AWO -Seniorenzentrum Gelsenkirchen Schalke gleich mehrere an. Die werden jetzt in der Einrichtung unter den über 100 Bewohnern verteilt. Jeder darf sich etwas aussuchen. "Ich habe meine Geschenke der letzten Jahre aufgehoben" , berichtet Bewohnerin Eva Klara. "Sehr schön! Wir freuen uns darüber" , ergänzt ihre Sitznachbarin Margot Tost.

Projekt ist ein Selbstläufer

Seit vier Jahren beschenken die Kitas und Schulen im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke Seniorenheime. Die Idee kam vom Generationennetz und vom Stadtteilbüro während der Coronazeit auf. Um den Menschen in Senioreneinrichtungen eine Freude zu machen. Das Projekt kam so gut an, dass es mittlerweile ein Selbstläufer ist. "Zu sehen, wie die Senioren sich freuen, das ist unser Herzensanliegen" , sagt eine der Organisatorinnen.

Glückliche Kinder und Senioren

Vivian verlässt auf jeden Fall stolz das Seniorenheim. "Das war sehr fantastisch, weil sie sich darüber gefreut haben, was wir gemacht haben." Die Osterkartenaktion scheint etwas zu sein, was die Generationen in Schalke verbindet und Groß und Klein zum Lächeln bringt.

