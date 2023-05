Nach Wahl in der Türkei: Gemischte Stimmung bei Deutschtürken in NRW

Menschen in NRW fiebern mit

Süleyman Günes ist in der Dortmunder Nordstadt auf dem Weg zur Arbeit. In diesem Stadtteil ist der Anteil von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte hoch, es gibt sehr viele türkische Geschäfte. In einem davon hat er sich gerade Frühstück geholt. Er hat die Wahl natürlich verfolgt und auch gewählt. Er ist einer der 1,5 Millionen Menschen in Deutschland mit türkischem Pass. Günes lebt zwar in Dortmund, hat aber Geschwister in der Türkei. Er ist sich sicher, dass Erdoğan das Rennen machen wird. " Ich will das nicht, aber es wird so kommen" , meint er.

Vorwurf der Wahlmanipulation

" Er hat gut geklaut, macht er seit 20 Jahren" , sagt Günes. Ein Verdacht, mit dem er nicht allein ist. Bereits am Vorabend wurden Stimmen laut, dass die Wahl nicht mit rechten Dingen abgelaufen sei. Belege gibt es dafür bisher nicht.

Hoffnung: "Erdoğan wird bestimmt vernünftiger"

Orhan Karakus in seinem Kiosk

Ein paar Meter weiter betreibt Orhan Karakus einen Kiosk. Die Wahl hat er natürlich in der Nacht verfolgt, neben der Arbeit, auch wenn er selbst nicht wählen durfte, weil er nicht die türkische Staatsangehörigkeit hat. Auch bei seinen Kunden sei das natürlich Thema. Er selbst glaubt, dass Erdoğan gewinnen wird. Aber er ist optimistisch. " Es wird besser, er wird mehr tun für die Leute. Er wird bestimmt vernünftiger, " hofft er.

Mit Stimme die Rechte der Kurden stärken

Ferat Özleme

Ferat Özleme sitzt mit einem Kollegen vor dem Café, in dem er arbeitet. Er ist Kurde und will mit seiner Stimme für Erdoğans Konkurrenten die kurdischen Rechte stärken. Mit dem starken Ergebnis für Erdoğan ist der 33-Jährige nicht glücklich. " Ich bin überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass Erdoğan so viele Stimmen holt" .