Türkei-Wahl: Gut, dass so viele in Deutschland mitgewählt haben!

Kritik vor allem von Türken selbst

Aus demokratischer Sicht sollte man eigentlich stolz sein, dass die Wahlbeteiligung in Deutschland so hoch war. Doch vielen Türken, die in der Türkei leben, gefällt das gar nicht. Sie haben etwas dagegen, dass die "Almancıs", die Deutschländer, die Zukunft ihres Landes mitbestimmen.

Diese "Deutschländer" werden noch immer "Gurbetçi" genannt, also Menschen, die weit weg von der Heimat in der Fremde leben. Übrigens, zwei veraltete Begriffe, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben.

"Ihr kennt die Türkei gar nicht wirklich!"

Tuncay Özdamar, Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo

Das Hauptargument der Kritiker lautet: Türkische Wählerinnen und Wähler in Deutschland würden die Realität der Türkei gar nicht kennen. Sie müssten schließlich nicht in einem autoritären Regime unter Erdoğan leben und sollten sich deshalb auch nicht "von außen einmischen". Dass die türkische Lira Tag für Tag an Wert gegenüber dem Euro verliert, nervt sie noch mehr. Am liebsten würden die Türken in der Türkei den stimmberechtigten Türken in Deutschland das Wahlrecht ganz entziehen.

So einfach geht das aber - zum Glück - nicht. Denn das Wahlrecht ist ein Menschenrecht, das für jede Nationalität gilt.

"Stellen Sie sich vor: Bürger mit türkischem Pass dürften weder bei Wahlen in der Türkei noch bei Bundestagswahlen in Deutschland mitbestimmen - sie wären politisch heimatlos!"

Viel eher ist es lobenswert, dass so viele Bürgerinnen und Bürger mit türkischem Pass von diesem demokratischen Recht Gebrauch machen.

Starke Verbundenheit zur Türkei

Außerdem ist für mich der Vorwurf, Deutschtürken hätten mit der Realität in der Türkei nichts zu tun, haltlos. Denn Menschen mit türkischen Wurzeln im Ausland sind nach wie vor sehr stark mit der Heimat ihrer Eltern verbunden - selbst, wenn sie die Sprache nicht richtig sprechen können.

Sie leiden mit, wenn in der Türkei etwas passiert. Jüngstes Bespiel dafür ist das verheerende Erdbeben Anfang Februar, bei dem nach offiziellen Angaben fast 50.000 Menschen gestorben sind. Wir haben alle aus der Nähe erlebt, wie sich die Deutschtürken hierzulande bemüht haben, vom ersten Tag an Hilfe für die Erdbebenopfer zu organisieren. Sie waren am Boden zerstört! Das Erdbeben hat sie genauso hart getroffen und erschüttert wie die Menschen in Istanbul, Ankara oder Antalya. Sie haben möglicherweise Familienmitglieder, Verwandte oder Freunde verloren. Sie trauern bis heute mit ihren Angehörigen mit. Einige haben ihre Verwandten sogar nach Deutschland geholt.