Schulpreis: Schulen aus Mülheim und Bergisch Gladbach auf Platz zwei

Fächerübergreifende Projektarbeit

Bei der Nelson-Mandela-Gesamtschule in Bergisch-Gladbach lobt die Jury vor allem individuelle Lernzeiten, fächerübergreifende Projektarbeit und Fachunterricht. Besonders aufgefallen ist der "Frei Day" : Das Format gehört zur Unterrichtszeit, die Schüler befassen sich hier aber jahrgangsübergreifend mit aktuellen gesellschaftlichen Themen, zum Beispiel mit Alltagsrassismus.

Viele Realschüler machen hier Abitur

Zudem würden an der Nelson-Mandela-Gesamtschule viele Schüler mit Real- oder Hauptschulempfehlung nachher das Abitur machen. Die Schule würde ihre Abgänger auch gut bei der Berufswahl unterstützen.

Die Schulen in Bergisch-Gladbach und Mülheim bekommen für ihren "zweiten Platz" je 30.000 Euro. Der Hauptpreis geht nach Bayern: 100.000 Euro bekommt die Eichendorffschule in Erlangen. Den Preis überreichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in Berlin.

Zwei weitere NRW -Schulen im Finale

Seit 2006 vergeben die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung jährlich den Deutschen Schulpreis. Laut den Veranstaltern ist es der wichtigste und höchstdotierte Preis für Schulen in Deutschland.

Beim Finale in Berlin waren am Donnerstag insgesamt 15 Schulen dabei. Neben der Nelson-Mandela-Gesamtschule und der Grundschule am Dichterviertel gewannen noch drei weitere Schulen 30.000 Euro. Die neun anderen Finalisten bekommen 5.000 Euro. Unter ihnen sind das Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln und die Franziskus-Schule in Erkelenz.