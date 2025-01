Kehl fordert "maximale Bereitschaft" beim BVB

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat sein Team nach der kurzen Weihnachtspause in die Pflicht genommen. Zudem bestätigte Kehl am Freitag das Interesse aus England an Außenstürmer Donyell Malen. Nach der ersten gemeinsamen Trainingseinheit des gesamten Kaders formulierte Kehl deutliche Ziele.

Kehl: "Sind vom Kader überzeugt"