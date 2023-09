Studie: Menschen in NRW besonders unzufrieden mit Schulen

In Nordrhein-Westfalen bewerten die Menschen die Schulen einer Umfrage zufolge "so schlecht wie in keiner anderen Region Deutschlands". Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Erhebung des ifo Zentrum für Bildungsökonomik (München), die auf Antworten von mehr als 5.500 Erwachsenen bundesweit beruht, darunter rund 1.250 Personen in NRW.

Nur 20 Prozent finden NRW-Schulen gut oder sehr gut

Auf die Frage, welche Note sie den allgemeinbildenden Schulen im eigenen Bundesland geben würden, antworteten in NRW die meisten - 51 Prozent - mit der Note 3, also einem "befriedigend". Aber mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) vergab die Schulnote 4 ("ausreichend") und 7 Prozent bewerteten die Schulen in NRW mit der zusammengefassten Note 5-6. Nur 3 Prozent sagten "sehr gut" und 17 Prozent "gut".