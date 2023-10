Mehr Abbrecher bei Referendaren verschärfen den Lehrermangel

Tausende Lehrerinnen und Lehrer fehlen an den Schulen in NRW - vor allem an den Grundschulen und Gymnasien. Da wäre es eigentlich besonders wichtig, dass genug Nachwuchs nachkommt, um die Lücken zu schließen. Doch neue Zahlen aus dem NRW-Schulministerium zeigen, dass es genau da Probleme gibt.