Trommeln, tanzen, Fußball spielen: Erinnerung an Mouhamed Dramé

Zwei Jahre später - am Todestag - und wenige hundert Meter entfernt findet auf dem Kurt-Piehl-Platz eine Gedenkveranstaltung für den verstorbenen Mouhamed Dramé statt, organisiert vom "Solidaritätskreis Mouhamed". Es gibt eine Schweigeminute und Reden. Banner mit dem Portrait Dramé hängen auf dem Platz. Auf den ersten Blick nichts ungewöhnliches.

Dramé glücklich in Erinnerung behalten

William Dountio hat das Gedenken mitorganisiert

Trauerstimmung gibt es aber nicht. Es wird Musik gemacht, getrommelt. Mit Glitzer werden kleine Tattoos auf die Arme der Menschen vor Ort gemalt. Am Rand stehen zwei kleine Torwände. Kinder spielen Fußball und lachen. Warum das so ist, erklärt William Dountio, einer der Organisatoren der Veranstaltung. In vielen Westafrikanischen Ländern und auch dem Senegal, dem Heimatland von Mouhamed Dramé " ist es Tradition der Menschen positiv zu gedenken. Sie glücklich in Erinnerung zu behalten ."

Bei dem Gedenken gibt es auch senegalesisches Essen

Der Gedanke dahinter sei, dass sich der Verstorbene darüber freue, wenn Menschen für ihn zusammenkommen, erzählt Dountio. Bei der Veranstaltung gibt es auch afrikanisches Essen. Auf Biertischen ist ein kleines Buffett aufgebaut. Die Menschen stehen Schlange. Auch Mouhamed Dramé Lieblingsessen sei dabei, erzählt Dountio. Ein senegalesisches Gericht mit Reis und Fisch. Etwas, über das sich Dramé gefreut hätte.

Er hätte sich aber viel, viel mehr darüber gefreut, dass hier gerade Kinder Fußball spielen. William Dountio

Die Familie und auch die Betreuer von Mouhamed Dramé hatten berichtet, dass der 16-Jährige ein großer Fußballfan gewesen sei und auch selbst gerne gekickt habe.

Brüder von Mouhamed Dramé nehmen am Gedenken teil

Auf dem Kurt-Piehl-Platz sind auch Sidy und Lassana Dramé. Die beiden Brüder von Mouhamed sind seit mehreren Monaten in Deutschland und verfolgen den Prozess am Dortmunder Landgericht. Vor der Gedenkveranstaltung haben sie gemeinsam mit Dountio eine Kerze am Tatort angezündet. Ganz in Ruhe.

Sidy Dramé tanzt auf der Gedenkveranstaltung