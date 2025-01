"Enttäuschend und beschämend" - der BVB rutscht tiefer in die Krise

Das bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl wenig später: "Wir führen keine Trainerdiskussion, die Einstellung auf die Partie war wirklich gut. Nun wird sich jeder Spieler an die egene Nase fassen müssen." Auch die Spieler stellten sich hinter ihren Coach. Innenverteidiger Schlotterbeck erklärte im ARD-Interview: "Von mir hat er vollstes Vertrauen. Er hat uns gut vorbereitet und kann am wenigsten für die Leistung." Kapitän Emre Can sagte beim TV-Sender Sky: "Es liegt nicht am Trainer."

Wichtiger Monat Januar

Sicher ist: Der Zeitpunkt für eine Trainerentlassung wäre denkbar ungünstig. Noch läuft die Wintertransferphase und am Samstag steht bereits das nächste Spiel an - gegen die vor dem BVB liegende Frankfurter Eintracht liegt der Druck jedoch ganz klar auf Seiten der Dortmunder. Der restliche Januar ist zudem nicht ganz unwichtig für die Borussia. Nach Frankfurt folgt in der Liga ein Heimspiel gegen Werder Bremen.